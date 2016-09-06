杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
2016-09-06 06:31
杜特蒂（右）嗆歐巴馬「妓女之子」之後，美方決定取消2位元首會談。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬原定今天（6日）在寮國首都舉辦的東協峰會中與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）會面，但因杜特蒂昨天爆粗口，以「妓女之子」形容歐巴馬，美方決定取消兩國元首會晤。
《美聯社》報導，杜特蒂昨天啟程前往寮國參加東協峰會，搭機前被媒體問到，美國總統歐巴馬可能在美、菲雙方會面時談論人權議題，杜特蒂突爆粗口隔空嗆歐巴馬「你必須保持尊重，不只是拋出問題和陳述。妓女之子（son of a whore）！我會在論壇中責罵你。」。杜特蒂並警告歐巴馬不要問他有關嚴厲掃毒及未經審訊槍殺疑犯的事。
面對杜特蒂嗆聲，歐巴馬幽默回應：「杜特蒂是個多姿多彩的人，我時常在想到底跟他會面是否有用。白宮國家安全會議發言人普萊斯（Ned Price）週二凌晨表示，歐巴馬取消原定與杜特蒂會晤，將轉而會見南韓總統朴槿惠。
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