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QS世界大學排名 台大68名歷年最佳

2016-09-06  05:52

〔中央社〕英國高等教育調查公司QS今天公布2016世界最佳大學排行榜，麻省理工學院連續第5年排名第1，國立台灣大學排名較去年上升2名，成為第68，是台灣唯一晉身全球前百大的大學。

這是QS公司第13年進行世界最佳大學排名調查，台大連續第3年排名走升，今年排名第68是歷年來最高排名，台大在雇主評價及教職員比例這2個指標表現優異，大幅拉抬整體排名。

新加坡國立大學（National University of Singapore）排名第12，是亞洲排名最高的大學，中國大陸清華大學排名第24名，創下歷年來最好成績。

QS調研總監索特（Ben Sowter）告訴中央社記者，出色的學術聲譽與教職員和學生比例等指標，帶動台灣大學的排名，10所頂尖的台灣大學中有7所的排名上升，台大的排名創下歷年來最高。

根據QS的報告，台灣前10名進榜大學的排名依序為：

國立台灣大學排名第68名，國立清華大學151名，國立交通大學174名，國立成功大學241名，國立台灣科技大學243名，國立陽明大學308名，國立台灣師範大學310名，國立中山大學395名，台北醫學大學排名401到410間，國立中央大學排名411到420間。

世界排名前10名大學依序為：

麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、劍橋大學、加州理工學院、牛津大學、倫敦大學學院（University College London）、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、倫敦帝國學院、芝加哥大學。

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