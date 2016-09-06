美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
2016-09-06 05:52
〔中央社〕美國國務院今天譴責北韓發射3枚彈道飛彈到日本海的作法，並呼籲北韓，避免會使區域緊張加劇的言行。
國務院發言人柯比（John Kirby）提出書面聲明說：「美國強烈譴責北韓發射3枚彈道飛彈到日本海．．．北韓今天的魯莽發射行動對區內民航和海上商務構成了威脅。」
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