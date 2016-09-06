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阿富汗喀布爾連3爆 犯案組織不明

2016-09-06  05:00

〔中央社〕阿富汗首都喀布爾市中心今天晚上發生第3次威力強大的爆炸，數小時之前，此地甫發生2次爆炸，造成至少24人喪生，91人受傷。

阿富汗當局表示，他們正設法確定爆炸地點，目前尚無任何好戰團體宣稱犯案。

前2次爆炸地點在阿國國防部附近，兩名徒步凶嫌迅速相繼引爆炸彈，顯然有意要在國防部員工下班時造成重大傷亡。

塔利班游擊隊近來在全國各地加緊夏季攻勢，打擊美國所支持的政府。

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