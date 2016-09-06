指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍

2016-09-06 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕專為穆斯林女性設計的泳衣「伯基尼」（burkinis）以及罩袍「布卡」（burka）在西方國家引起爭議，不少地方政府要求禁穿，沒想到現在連伊斯蘭國（IS）也發出禁令，認為其存在安全風險。

英國《每日郵報》報導，因有指揮官被隱於傳統罩袍下的女性殺害，IS已下令進入位於伊拉克北部的大本營摩蘇爾（Mosul）的建築內時，女性禁止穿著穆斯林罩袍。

早先IS嚴格要求女性必須穿罩袍，「道德警察」毆打甚至殺害沒遵守「規定」的伊拉克、敘利亞女性。