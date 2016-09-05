香港立法會選舉結果 學者：政治走向兩極化
2016-09-05 23:39
香港新一屆立法會地方直選結果出爐，較親中的建制派獲得16席，泛民主派連同本土派奪得19席，較上屆增加1席，保有三分之一的議席，對重大議案擁有否決權。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕香港新一屆立法會地方直選結果出爐，較親中的建制派獲得16席，泛民主派連同本土派奪得19席，較上屆增加1席，保有三分之一的議席，對重大議案擁有否決權；學者分析，本次選舉結果呈現大規模的世代交替，而強調香港本土認同的激進聲音正在加大中，香港社會政治走向兩極化。
《中央社》報導，本次香港立法會地方直選是2014年雨傘運動後首次的大型選舉，對觀測香港政治情勢走向有指標作用；研究兩岸及香港政經局勢的淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳受訪時表示，這次選舉的投票率創下新高，除了顯示建制派和泛民派等都在動員之外，也展現出香港民眾有別於早期對政治的冷漠，近年已普遍加強對政治的參與。
張五岳指出，這次有許多在雨傘運動後才成立的一些本土組織，首次參選便奪得席位，而無論是哪個陣營，年輕人都在本次選舉中出頭，出現了大規模的世代交替；張五岳認為，年輕人能高票當選反映出香港社會的兩極化，因為對現狀不滿者比較會投票給主張民主自決的新興政治團體。張五岳並預言，香港本土認同的激進聲音正在加大當中，未來香港政治與社會仍走向兩極。
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