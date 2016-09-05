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杜特蒂怒嗆歐巴馬 雙邊會談可能生變

2016-09-05  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今（5日）對於美國總統歐巴馬可能在雙方會面時談論人權議題的提問，嗆聲歐巴馬是（son of a whore）。

杜特蒂與歐巴馬原訂於明（6日）在寮國首都舉辦的東協峰會會面，據《法新社》報導，杜特蒂出發前對媒體表示，不會讓歐巴馬針對菲律賓在反毒戰爭造成超過2400人死亡的議題說三道四。杜特蒂說：「你要放尊重點，別只是拋出問題和聲明，我會在論壇上咒罵你。如果你那樣對我，我們會像兩隻豬在泥巴裡打架。」

歐巴馬曾對記者表示，他希望確認與菲律賓的雙邊會面是否能有實際成效；在杜特蒂發言後不久，傳出歐巴馬已向幕僚表達對會面的效果存有疑慮，顯示這場美菲雙邊會談可能生變。

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  • 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對媒體嗆聲歐巴馬是「son of a whore」。圖為杜特蒂抵達寮國。（法新社）

    菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對媒體嗆聲歐巴馬是「son of a whore」。圖為杜特蒂抵達寮國。（法新社）

  • 歐巴馬向幕僚表達對會面存有疑慮，顯示這場美菲雙邊會談可能生變。（資料照，法新社）

    歐巴馬向幕僚表達對會面存有疑慮，顯示這場美菲雙邊會談可能生變。（資料照，法新社）

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