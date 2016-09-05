一張G20神對照圖 讓你秒懂國際情勢變化！
時政諷刺網站 《Dispropaganda》在臉書上發布貼文，透過一張「神對照圖」，讓人一眼就能看懂過去一年來的國際情勢變化。（圖擷取自臉書Dispropaganda）
〔即時新聞／綜合報導〕時政諷刺網站《Dispropaganda》今（5）日在臉書上發布貼文，透過一張「神對照圖」，讓人一眼就能看懂過去一年來的國際情勢變化，從這張照片可以看出，在去年的20國集團（G20）高峰會上，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）與美國總統歐巴馬（Barack Obama）相談甚歡，而在今年的G20高峰會裡，卻是與過去相反，反而是艾多根與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在角落竊竊私語，歐巴馬則被晾在一旁。
土耳其在去年因為擊落俄羅斯戰鬥機，引發兩國關係緊張。俄羅斯更指控土耳其的動機，是為了保護該國和伊斯蘭國（IS）之間的石油交易，更稱艾多根次子比拉爾．艾多根（Bilal Erdogan）是整個石油走私網絡的幕後黑手。艾多根駁斥這段說法，並拒絕向俄國道歉，引起俄國回以經濟制裁。
艾多根對於俄國的身段也逐漸放軟，而土耳其與美國目前的關係，更是降至冰點。土耳其因為在今年7月時發生的流產政變受到歐美國家的譴責，對於美國不願交出涉嫌發動政變的土耳其意見領袖葛蘭（Fethullah Gulen），艾多根則暗指這場政變是由美國在背後操控。
然而現在，俄、土兩國已重修舊好，並同意恢復每年規模1000億美元（約新台幣3.1兆）的雙邊貿易目標。對俄羅斯而言，與土耳其重修舊好，能讓更多建設計畫運行，包括價值200億美元的天然氣管與在土耳其建造核電廠的合約。對土耳其經濟而言，對俄貿易及俄國觀光客帶來的營收也至關重要。
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