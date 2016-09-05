夏威夷海域新魚種！ 這條魚命名大有來歷
2016-09-05 21:28
〔即時新聞／綜合報導〕美國科學研究人員今年6月5日，在夏威夷群島西北部庫雷環礁海域水下90多米處發現一種身型不大，魚鱗顏色呈現褐紅色和金色的魚類。科學研究人員為感謝美國總統巴拉克•歐巴馬（Barack Obama）對環境保護做出的付出及努力，他們並以「歐巴馬」為這新種魚命名。
《國家地理雜誌》指出，美國總統歐巴馬上周宣布將夏威夷的帕帕哈瑙莫夸基亞（Papahanaumokuakea）海洋國家保護區範圍擴大4倍，約為42個台灣之大，成為全球最大海洋生物保護區。科學研究人員以命名新魚種的方式，向歐巴馬對環境保護的意念致上最大敬意。
但這並非是歐巴馬首次獲此殊榮，在2012年科學家在田納西州伊瑟史托馬河（Etheostoma）新發現的橘色斑點淡水魚，就曾以以歐巴馬的姓氏命名，作為對歐巴馬兌現清潔能源政見的期望。
海洋生物學家理查德•派爾（Richard Pyle）表示，今年發現的這隻新魚種，牠背鰭上是一個圓形且布滿藍色的紅斑，就像是歐巴馬的競選標誌一樣。也希望大家能重視地球生態保護這個議題，不要讓世界物種毀在人類的手中。
相關連結請見
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 醫師用這招解決軍公教退休金 「一次酸兩制度」被推爆
- 舒淇、林心如接連閃婚 精神科醫師：最愛不如真愛
- 低壓帶影響 中南部8縣市大雨特報
- 蔡英文︰年金改革壓力 我會承擔
- 舒淇傳減產拍戲 調養身體趕做人？
- 橋頭國小許厝分校返本校 師長夾道歡迎
- 〈旅遊的滋味〉羅亞爾河璀璨寶石──香波堡
- 不認深綠、淺綠 田弘茂：我是台灣派
- 獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 城市馬拉松企業接力組 7日起網路報名
- 假交易真掏空 股市炒手「大業張」被訴
- 阿Sa主動出擊告白 自豪從未被打槍
- 《自由廣場》離婚分產，國防部也管？
- NBA》勇士遭逆轉 柯瑞坦言「走不出來、不敢看影片」
- 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
- 面對失明威脅 他挑戰重機環台勇於圓夢
- 辰亦儒嚮往結婚 不學吳尊瞞婚
- 台灣大媽超狂！騎摩托車也能「鐵包肉」
- 女駕駛遇行車糾紛 女警勸架竟遭呼巴掌
- 太平長青學苑要抽籤 長輩憂淘汰高喊要上課
- 〈旅遊的滋味〉拜訪希望小鎮
- 富邦接手義大犀牛 傳小老闆蔡承儒當領隊
- 微星盤中78.4元 股價創新高
- 7旬老翁嘴饞偷芭樂？ 半夜傴僂出門全都錄
- 獵殺青鯊留鰭不留魚身 琉球漁船將遭撤照重罰
- 大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎
- 補開無照駕駛 警敗訴判撤單
- 新南向政策與中國競爭？政院：台灣有自己優勢
- 美網》11年來最差大滿貫戰績 蠻牛不服老：明年東山再起！
- 脊髓損傷 造成原因交通事故最多
- 解決樹木疑難雜症 台東林管處成立諮詢小組
- 棒球》女子世錦賽 台灣分組第一晉6強複賽
- 田弘茂、王金平 下週一聚會
- 中職》義大轉手富邦早有譜？傳已介入新秀談約
- 演藝圈太複雜可怕 奶爸男星不讓女兒當藝人
- 2人刺青互看不順眼撂人打架 打敗棄車落跑…
- 發揮小英溫和、堅定特質 王丹建議定期「電視談話」
- 幫搬6罈高梁酒 他被法院判處拘役40天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夏威夷海域新魚種！ 這條魚命名大有來歷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分