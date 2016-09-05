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夏威夷海域新魚種！ 這條魚命名大有來歷

2016-09-05  21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國科學研究人員今年6月5日，在夏威夷群島西北部庫雷環礁海域水下90多米處發現一種身型不大，魚鱗顏色呈現褐紅色和金色的魚類。科學研究人員為感謝美國總統巴拉克•歐巴馬（Barack Obama）對環境保護做出的付出及努力，他們並以「歐巴馬」為這新種魚命名。

《國家地理雜誌》指出，美國總統歐巴馬上周宣布將夏威夷的帕帕哈瑙莫夸基亞（Papahanaumokuakea）海洋國家保護區範圍擴大4倍，約為42個台灣之大，成為全球最大海洋生物保護區。科學研究人員以命名新魚種的方式，向歐巴馬對環境保護的意念致上最大敬意。

但這並非是歐巴馬首次獲此殊榮，在2012年科學家在田納西州伊瑟史托馬河（Etheostoma）新發現的橘色斑點淡水魚，就曾以以歐巴馬的姓氏命名，作為對歐巴馬兌現清潔能源政見的期望。

海洋生物學家理查德•派爾（Richard Pyle）表示，今年發現的這隻新魚種，牠背鰭上是一個圓形且布滿藍色的紅斑，就像是歐巴馬的競選標誌一樣。也希望大家能重視地球生態保護這個議題，不要讓世界物種毀在人類的手中。

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  • 科學研究人員為感謝美國總統歐巴馬對環境保護做出的付出及努力，他們並以「歐巴馬」為這新種魚命名。（圖擷取自National Geographic）

    科學研究人員為感謝美國總統歐巴馬對環境保護做出的付出及努力，他們並以「歐巴馬」為這新種魚命名。（圖擷取自National Geographic）

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