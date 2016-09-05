躁鬱女養哈士奇改變人生 還替她賺進大筆鈔票
Anuko在網路上擁有不少粉絲，甚至有廠商上門談代言，至今替米爾頓賺進約2萬英鎊。（圖擷取自Anuko的Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名現年20歲的女子遭診斷罹患躁鬱症，生活狀況一團糟，甚至多次嘗試自殺，看似絕望的人生卻因為一隻哈士奇改變了。該名女子在飼養哈士奇後，透過兩者間的互動建立親密關係，病情不但獲得良好的改善，還替她賺進大筆英鎊，現在女子更打算攻讀醫學系。
根據《每日郵報》報導，英國現年20歲的女子米爾頓（Jasmin Milton）來自施洛普郡（Shropshire），先前遭診斷出罹患躁鬱症，並於2013年多次嘗試自殺，但都自殺未遂。米爾頓回憶這段時光時表示，「我和所有朋友相處的很糟糕，我也知道我在學校的表現很糟」，但她的人生卻因為一隻哈士奇改變了。
米爾頓當時至醫院進行治療時，遇到一名和她有相同症狀的病患，該名病患告訴她，養狗有助於改善病情，於是米爾頓在幾個月後飼養了一隻哈士奇Anuko，漸漸的米爾頓和Anuko建立起親密的關係，雙方幾乎分不開，且米爾頓的病情果真獲得良好的改善。
Anuko外表相當嚴肅，且眼神散發著「鄙視和不屑感」，但米爾頓帶牠外出散步時，時常有路人前來撫摸牠，這讓米爾頓對於Anuko的人氣感到好奇，替愛犬創立Instagram，不少網友被Anuko逗趣的眼神吸引，至今約有1萬1000名網友關注。
Anuko爆紅後，不少粉絲寄禮物給牠，包含糖果、玩具或是小狗的畫，甚至有廠商上門談代言，至今替米爾頓賺進約2萬英鎊（約台幣85萬5200元）。
報導指出，米爾頓已經申請到保加利亞一間大學的醫學系，未來將利用Anuko賺進的2萬英鎊圓夢。
米爾頓表示，希望未來成為一位心理醫生，透過自身經歷幫助其他人。
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