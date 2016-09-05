以色列吊車墜落砸爛停車場 逾18傷、5人遭活埋

以色列特拉維夫今（5）日有輛吊車不慎墜落，當場砸毀一旁約3層樓高的停車場；目前已知至少有18人送醫、5人遭活埋，詳細傷亡人數尚待統計。（圖擷取自@AAhronheim推特）

2016-09-05 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕以色列特拉維夫（Tel Aviv）當地時間5日上午發生重大工安意外；一輛吊車不慎墜落至一旁約3層樓高的停車場，當場砸破樓房並發生數次坍塌，建築物嚴重毀損。目前已知至少有18人送醫、5人遭活埋，當局已經出動軍隊協助救援，詳細傷亡人數尚待統計。

綜合外媒報導，以色列第2大城特拉維夫東北方地區，當地時間5日上午有輛吊車不慎墜落至一旁正在興建當中的停車場，該棟樓高約3層樓的停車場當場坍塌毀損，並造成當時正在建築物中工作的多名工人遭活埋、受傷或下落不明。當局已經出動軍隊協助救援，目前已知至少有18人送醫，5人遭活埋正在搶救當中，詳細傷亡人數則尚待統計。

警方表示，該棟遭砸毀的停車場持續發生小規模的坍塌，不排除會有更大規模的坍塌情況出現；消防人員已於意外發生後第1個小時內搶救出受傷的18名工人，目前也已經和遭活埋的其中3名工人取得聯繫，正在挖掘通道救援當中。

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כוחות ביטחון והצלה רבים ממשיכים לפעול בזירת קריסת המבנה ברמת החייל בת"א. אנו שבים ומבקשים מהציבור לא להגיע לאזור pic.twitter.com/RgnmiGUVt6 — משטרת ישראל （@IL_police） 2016年9月5日