大喊投降仍遭槍殺 菲律賓反毒濫殺頻傳惹議
2016-09-05 19:54
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任兩個月來，授權警方大肆展開反毒戰爭，已造成超過2400人死亡。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前一名菲律賓三輪車駕駛在警方掃毒過程中喪生，鄰人錄下的影片中可聽見他大喊「別開槍，我投降」，仍遭警方亂槍擊斃。
據《路透》報導，22歲三輪車駕駛席森（Eric Sison）上個月23日在警方的掃毒行動中被槍殺，警方表示死者持槍拒捕，才會對他開槍，但從民眾提供給《GMA新聞》的影片可聽見席森大喊「別開槍，我投降」，隨後槍聲大作，席森仍遭警方槍殺。
席森的親友表示，席森與毒品毫無瓜葛，卻遭警方殺害，他們依傳統儀式在席森的棺木上放上小雞，象徵啃啄殺人者的良心，並張貼海報及標語，抗議警方的濫殺行為。
一名菲律賓人權人士表示，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任兩個月來，授權警方大肆展開反毒戰爭，已造成超過2400人死亡，其中約900人死於直接的掃蕩行動，剩下的則死於「接受調查」，但杜特蒂對付毒販的手段得到大部分民眾支持，僅有極少數菲律賓人敢發聲討論、抗議濫殺事件。
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