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敘利亞5連爆 目前至少35死45傷

荷姆斯（Homs）的檢查站發生1起爆炸。（路透）

2016-09-05  17:49

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府控制的數個城市及庫德族民兵控制區今（5日）當地時間上午8時至9時（台灣時間下午1時至2時），接連發生5起爆炸事件，至少有35人死亡、45人受傷。

《路透》報導，敘國今傳出5連爆，托土斯（Tartous）發生2起爆炸，由汽車炸彈及1名自殺炸彈客引起；荷姆斯（Homs）的檢查站發生1起爆炸；首都大馬士革（Damascus）的郊區也發生1起爆炸。目前尚未有任何組織對上述爆炸事件出面聲明負責。

由庫德族民兵掌控的敘國東北部城市哈塞克（Hasakeh）也發生1起摩托車爆炸事件。根據《RT》報導，伊斯蘭國（IS）已坦承攻擊哈塞克。

托土斯一家醫院負責人告訴敘國國營媒體SANA，有35人因爆炸喪生，45人受傷。

首都大馬士革（Damascus）的郊區公路上發生1起爆炸事件。（路透）

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