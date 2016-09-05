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熊貓保育奏效 剔出瀕危物種名單

2016-09-05  17:22

〔編譯陳正健／綜合報導〕熊猫的生存一直是岌岌可危。所幸，國際自然保護聯盟（IUCN）4日指出，經過數十年的保育，熊貓已從瀕危物種（Endangered）的名單除名，改列為易危物種（Vulnerable）。

根據國際自然保護聯盟的聲明，熊貓數量近十年來增加了17%，估計目前共有大約2千隻熊貓，其中有1864隻是野生熊貓。

不過，由於氣候暖化的關係，熊貓主食竹子的棲息地面積估計將減少35%。換句話說，熊貓保育的成效可能會功虧一簣。

對照之下，「東部大猩猩」（Eastern gorilla）」可就沒有這麼幸運，目前全球只剩5000隻，比20年前減少了70%。

「東部大猩猩」主要棲息在盧安達、烏干達和剛果民主共和國，非法盜獵猖獗導致牠們的數量銳減，現在已從瀕危物種，改列為極危物種（critically endangered）。

另外，西部大猩猩、婆羅洲猩猩、以及蘇門達臘猩猩也被列為極危物種，黑猩猩及倭黑猩猩則被列為瀕危物種。

國際自然保護聯盟總幹事安德森（Inger Andersen）表示，「東部大猩猩」是與人類最相近的物種之一，牠們的消失令人痛心。

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  • 國際自然保護聯盟4日指出，經過數十年的保育，熊貓已從瀕危物種的名單除名，改列為易危物種。（法新社）

    國際自然保護聯盟4日指出，經過數十年的保育，熊貓已從瀕危物種的名單除名，改列為易危物種。（法新社）

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