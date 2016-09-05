「塑膠瓶」是寶貝... 從「喜愛的玩具」看出全球貧富不均

在印度，有個家庭的孩子最喜歡的玩具是「塑膠瓶」。（圖擷取自business insider）

2016-09-05 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕在世界各地都有著貧富不均的問題，瑞典慈善基金會（Gapminder）派出攝影師，到全球各地拍攝不同的國家、地區和家庭背景的孩子，發現較富裕國家的孩子，玩得不外乎是常見的樂高積木或洋娃娃；而相對較落後的偏鄉地區，有孩子則是把塑膠瓶、輪胎當作最喜愛的玩具，從孩子們的玩具中可以看得出國家的貧富差距。

綜合媒體報導，在聯合國（UN）過去的《世界貧窮人口比率》報告中，以每日收入不足2美元的標準統計作為貧窮人口調查，結果發現大部份所得較低的人民集中居住在西非、中非、南非，以及中美、南美、中亞、南亞等區域。

在印度，有個家庭的父親一個月賺29美元（899台幣），而孩子最喜歡的玩具是「塑膠瓶」。在中非的蒲隆地（Burundi），居民大多以務農維生，交通不便、欠缺開發。當地家庭也是月入29美元（899台幣），孩子最愛的玩具是「乾燥玉米」。位於南非的辛巴威（Zimbabwe），因通貨膨脹在2015年放棄了國幣，宣布35萬兆辛幣可以兌換1美元，顯見當年金錢有多麼不值錢。當地家庭成人月入34美元（1054台幣），孩子玩具是用「自製的紙球」。

相對於較貧窮的地區，在已高度發展的美國，不論是經濟、文化、政治都牽動著全球的命脈，好一點的家長月收入可達到4650美金（14萬4150台幣），孩子有著整套的棒球標準配備。在社會福利舉世知名的國家瑞典，父母享有長期帶薪產假、醫療補助、失業保障、養老金等等福利，孩子的教育更是從小學到大學所有學費全免，而孩子的玩具是全套樂高積木組合。

瑞典慈善基金會發現，不同經濟狀況的家庭擁有不同慰藉，玩具是其中之一。有些有錢人家的孩子看不上眼的東西，對樂天的貧民孩子來說，卻是最喜愛的玩具。他們推出了「Dollar Street」計劃，希望藉由深入全球數十個國家，拍攝當地人生活與經濟狀況，希望透過照片引起全世界的反思。