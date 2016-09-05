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「昆蟲冰淇淋」好特別 女記者採訪吞下蚱蜢...

老闆利用許多種高蛋白質的昆蟲作為食材，像是蟋蟀、蚱蜢、麵包蟲等灑滿在冰淇淋上，提供給民眾試吃。（圖擷取自紐約時報）

2016-09-05  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕現在有許多食品業者主打創意料理來吸引顧客，冰淇淋在口味上也不斷推陳出新，但你吃過「昆蟲冰淇淋」嗎？在美國曼哈頓地區有間冰淇淋行動車，利用許多種高蛋白質的昆蟲作為食材，像是蟋蟀、蚱蜢、麵包蟲等灑滿在冰淇淋上，提供給民眾試吃。《紐約郵報》記者蘿絲娜（Elizabeth Rosner）說，蟋蟀和麵包蟲口感其實並不賴，但吃到了「蚱蜢」還是讓她吐了出來。

《紐約郵報》報導，這間「Van Leeuwan Artisan Ice Cream」的老闆歐尼爾（Laura O'Neill），推出「昆蟲」系列冰淇淋後，也吸引了不少消費者前來嘗鮮。從冰淇淋中可以清楚的看見牠們的觸鬚、翅膀與立體的雙眼，每隻的大小就像拇指一樣大。歐尼爾說，全球有2億人口把昆蟲當食物，牠的蛋白質更比肉類來的健康！也有不愛吃甜食的大學生慕名而來，但卻因此愛上了蟋蟀的口感，更說「寧願選擇蟋蟀勝於巧克力」。

記者蘿絲娜為了採訪工作，於是選擇了淋上蜂蜜的「蚱蜢冰淇淋」，她鼓起勇氣先嘗試了上面的麵包蟲，更形容昆蟲口感很「爆漿」，接著吃到蟋蟀時，更令她驚訝的說：「不敢相信我竟然享受這個酥脆的口感」。蘿絲娜愛上了昆蟲的味道，她接著挑戰體積龐大的蚱蜢，但還是讓她忍不住吐了出來。蘿絲娜說蚱蜢的翅膀太硬，而且口感有點奇怪，下次還是選擇巧克力或鮮奶口味就好。

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  • 《紐約時報》記者蘿絲娜吃到「蚱蜢」時，因口感太怪而吐了出來。（圖擷取自紐約時報）

    《紐約時報》記者蘿絲娜吃到「蚱蜢」時，因口感太怪而吐了出來。（圖擷取自紐約時報）

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相關關鍵字： 冰淇淋 昆蟲 曼哈頓 爆漿 紐約 蚱蜢 蟋蟀 麵包蟲
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