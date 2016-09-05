習近平「通商寬農」說成..寬衣 鄉民酸：你再用簡體字啊

習近平在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」，有網友則認為可能是習近平「看錯」而導致口誤。（路透）

2016-09-05 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會昨日在中國杭州展開，卻傳中國國家主席習近平

在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」，讓許多PTT網友笑翻，另外有網友則認為可能是習近平「看錯」而導致口誤。

習近平在前日演講過程中，引用《國語‧晉語四》中的「輕關易道，通商寬農」，原本要用來形容中國的經濟立場，但習近平卻將「寬農」說成了「寬衣」，在中國網友之間瘋傳，但中國官方也開始封殺相關言論及影片。

消息傳至PTT之後，習近平的口誤也成為網友的熱烈討論話題，但有網友認為這事情沒有這麼簡單，指出農的簡體字是「农」，與「衣」類似，習近平可能是「看錯」，進而導致口誤。

許多網友笑說：「再用殘體字啊，看錯了齁～」「被殘體稿害到死好。」「當場聽到通商寬衣真的會大笑。」也有網友酸度十足地說：「是《國語》寫錯了，下令全國出版社立馬編修！」「直接簡化成拼音就不會發錯音啦哈哈！」「在中國做生意咩，寬衣很正常～」「 『通商寬衣』就是潛規則啊XDD很懂！」

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