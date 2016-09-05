| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局發布警報：嘉義等8縣市小心豪大雨 新台幣強升1.97角 創半個月新高
 首頁 > 國際

習近平「通商寬農」說成..寬衣 鄉民酸：你再用簡體字啊

習近平在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」，有網友則認為可能是習近平「看錯」而導致口誤。（路透）

2016-09-05  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會昨日在中國杭州展開，卻傳中國國家主席習近平

在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」，讓許多PTT網友笑翻，另外有網友則認為可能是習近平「看錯」而導致口誤。

習近平在前日演講過程中，引用《國語‧晉語四》中的「輕關易道，通商寬農」，原本要用來形容中國的經濟立場，但習近平卻將「寬農」說成了「寬衣」，在中國網友之間瘋傳，但中國官方也開始封殺相關言論及影片。

消息傳至PTT之後，習近平的口誤也成為網友的熱烈討論話題，但有網友認為這事情沒有這麼簡單，指出農的簡體字是「农」，與「衣」類似，習近平可能是「看錯」，進而導致口誤。

許多網友笑說：「再用殘體字啊，看錯了齁～」「被殘體稿害到死好。」「當場聽到通商寬衣真的會大笑。」也有網友酸度十足地說：「是《國語》寫錯了，下令全國出版社立馬編修！」「直接簡化成拼音就不會發錯音啦哈哈！」「在中國做生意咩，寬衣很正常～」「 『通商寬衣』就是潛規則啊XDD很懂！」

相關影音連結：

廣告
  • 許多網友笑說：「再用殘體字啊，看錯了齁～」也有網友酸度十足地說：「是《國語》寫錯了，下令全國出版社立馬編修！」（圖擷取自PTT）

    許多網友笑說：「再用殘體字啊，看錯了齁～」也有網友酸度十足地說：「是《國語》寫錯了，下令全國出版社立馬編修！」（圖擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： G20 口誤 習近平
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：習近平「通商寬農」說成..寬衣 鄉民酸：你再用簡體字啊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.