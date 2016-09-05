日關西機場爆麻疹群聚感染 確診病例增至35人

大阪關西國際機場八月底爆發麻疹集體感染疫情，大阪當局昨公布4名最新確診病例，總感染人數來到35人。（彭博社）

2016-09-05 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西國際機場在八月底爆發麻疹集體感染疫情，大阪府當局昨日公布4名最新確診病例，使得總感染人數來到35人。

綜合日媒報導，新增4病例中，包括兩名40歲左右的男性醫護人員，在運送病患時感染。其中還有一名30多歲男性，在8月27日發病後隔天還前往機場附近的「臨空城Outlet」消費，因此疫情恐出現第二波爆發高峰。

麻疹經由感染力強，且傳播迅速，若感染可能出現發燒、咳嗽、皮疹等症狀。大阪府當局呼籲民眾，若在8月28日有前往「臨空城Outlet」周邊，隨後出現發燒、出疹症狀者，應盡速至住家周邊醫院就醫。