澳洲查獲最強毒品「W-18」比海洛英毒1萬倍
2016-09-05 13:42
澳洲警方近日在一連緝毒行動中，查獲一些據信是目前世上毒性最強的「W-18」，這類合成毒品比海洛英還強上1萬倍。（圖截自Dailytelegraph.com）
〔即時新聞／綜合報導〕毒品嚴重危害人民健康，各國都想方設法極力抑止。有外媒報導指出，澳洲警方近日在一連緝毒行動中，查獲一些據信是目前世上毒性最強的「W-18」，這類合成毒品比海洛英還強上1萬倍，澳洲官方已與鄰近國家展開合作查緝該類毒品流通。
綜合外媒報導，澳洲海關及邊防署長奎里格（Roman Quaedvlieg）表示，代號「W-18」的合成鴉片類藥物在2年前開始流行，一般是丸狀或粉狀，藥物無法從血液驗出。「W-18」的毒性比海洛因強上1萬倍，更比強效止痛劑芬太奴（fentanyl）強100倍，今年初光是在澳洲新南威爾士省，1個月內就有13人服食過量含有芬太奴的海洛英後死亡，由此可見「W-18」的威力。
奎里格也說，毒販現在採用空郵快遞等方法，將毒品寄到澳洲一些分租房屋，再以100至200澳元的報酬安排華人學生為他們拿貨。但奎里格強調「W-18」數量還不多，比起從中國和東南亞流入澳洲的冰毒，可謂相形見絀。
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