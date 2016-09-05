挑釁G20？北韓向日本海射3枚飛彈

北韓在稍早向日本海發射3枚飛彈。（美聯社）

2016-09-05 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導指出，北韓在當地時間下午12點05分，從黃州郡朝日本海發射3枚飛彈。由於中國杭州正在舉行G20高峰會，此舉被視為是在向國際社會挑釁。

綜合外媒報導，南韓軍方發布訊息表示，北韓在稍早發射3枚飛彈。而北韓自3月遭聯合國制裁後，已至少射出了22枚飛彈。外界分析，這次的發射是對G20高峰會的反制與挑釁行為，且時間點恰好在南韓總統朴槿惠與中國國家領導人習近平的對談後，針對性相當明顯。

朴槿惠首領會議過程中，與習近平談到有關北韓核武威脅與近年來不斷試射飛彈，危及區域和平穩定的問題。習近平則向朴槿惠表達對南韓設置薩德系統的反對立場。