提倡「民主自決」社運人士朱凱迪成全港票王

朱凱迪主張香港「民主自覺」，成為此次立法會選舉票王。（法新社）

2016-09-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕2016香港立法會選舉目前正在開票中，但部分選區結果已經出爐。其中，泛民主派候選人、社運人士朱凱迪囊括70821票，成為「全港票王」，朱凱迪對此直言「難以想像」。

綜合港媒報導，朱凱迪表示，香港民主運動在雨傘革命後陷入一段時間的低潮，但在此次的立法會選舉中，出現不少對香港政治前途抱持不同立場的候選人。而他主張擺脫《基本法》束縛，以民主方式決定香港未來的「民主自決」路線，在此次選舉中獲得民眾支持。他認為，這代表港人希望擺脫過去的被動式民主，走出一條新的道路，而民主自覺將會成為立法會的一股重要力量。

朱凱迪談到，團隊在1個月前僅有數人、20萬經費的規模，如今得到大量選民的支持，坦言「難以想像」。