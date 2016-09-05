土耳其觀光船翻覆 2人死亡、79人獲救

土耳其一艘觀光船在南部城市安塔利亞（Antalya）驚傳翻覆，至少2人溺死，另有79人獲救。（美聯社）

2016-09-05 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一艘觀光船在南部城市安塔利亞（Antalya）驚傳翻覆，至少2人溺死，另有79人獲救。

《美聯社》引述土耳其多安通訊社（Dogan news agency）報導，這艘觀光船是在上星期六因大雨和強風而翻覆，救難人員出動搜救後，在當地時間4日發現一名土耳其女子和一名黎巴嫩男子已經死亡，

該報導指出，安塔利亞是土耳其最受歡迎的旅遊勝地之一。