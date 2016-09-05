G20中國怠慢歐巴馬 美軍情局發文嗆批秒刪

美國總統歐巴馬3日搭乘專機抵達中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會，但下機後卻疑似遭到中方在接待上刻意怠慢。（法新社）

2016-09-05 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬3日搭乘專機抵達中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會，但下機後卻疑似遭到中方在接待上刻意怠慢，隨後又發生白宮幕僚與中方官員爆發口角。美國國防情報局（DIA）還在推特上PO文批評「一貫的中國作風」，但很快就刪掉文章。

美國國防情報局在自己的推特上PO文諷刺中國，「一貫的中國作風」（Classy as always China），但很快就把文章刪除，之後再PO文道歉，表示這則貼文被「錯誤地」貼在推特上，該則推文不代表美國國防情報局的觀點，「我們對此道歉」。

歐巴馬搭乘的「空軍一號」專機抵達杭州，中國並未在停機坪鋪設紅地毯迎接，甚至沒有架設供上下機使用的移動梯，讓媒體拍攝歐巴馬步下飛機的畫面，迫使歐巴馬轉而從機腹出口下機，美國官員還與中國官員吵架。

美國國防情報局（DIA）還在推特上PO文批評「一貫的中國作風」，但很快就刪掉文章。（圖片取自《abc news》）