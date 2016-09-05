| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
 首頁 > 國際

G20中國怠慢歐巴馬 美軍情局發文嗆批秒刪

美國總統歐巴馬3日搭乘專機抵達中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會，但下機後卻疑似遭到中方在接待上刻意怠慢。（法新社）

2016-09-05  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬3日搭乘專機抵達中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會，但下機後卻疑似遭到中方在接待上刻意怠慢，隨後又發生白宮幕僚與中方官員爆發口角。美國國防情報局（DIA）還在推特上PO文批評「一貫的中國作風」，但很快就刪掉文章。

美國國防情報局在自己的推特上PO文諷刺中國，「一貫的中國作風」（Classy as always China），但很快就把文章刪除，之後再PO文道歉，表示這則貼文被「錯誤地」貼在推特上，該則推文不代表美國國防情報局的觀點，「我們對此道歉」。

歐巴馬搭乘的「空軍一號」專機抵達杭州，中國並未在停機坪鋪設紅地毯迎接，甚至沒有架設供上下機使用的移動梯，讓媒體拍攝歐巴馬步下飛機的畫面，迫使歐巴馬轉而從機腹出口下機，美國官員還與中國官員吵架。

美國國防情報局（DIA）還在推特上PO文批評「一貫的中國作風」，但很快就刪掉文章。（圖片取自《abc news》）

美國國防情報局（DIA）事後在推特上發文道歉。（圖片取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： G20 G20領袖 中國 歐巴馬 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：G20中國怠慢歐巴馬 美軍情局發文嗆批秒刪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.