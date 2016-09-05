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別有居心？G20元首下飛機 只有「他」沒被鋪紅毯

G20高峰會，歐巴馬與習近平的互動格外受到關注。（歐新社）

2016-09-05  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕為期兩天的G20高峰會昨日在中國杭州展開，全球20大國元首聚集一地，自然成為媒體關注焦點。但美國總統歐巴馬3日飛抵中國時，唯獨他在下飛機時中方沒有鋪設紅毯，被部分外媒指涉是別有居心。

無論是法國總統歐蘭德、德國總理梅克爾、英國首相梅伊等人，在下機時中方都會鋪設一道從階梯延伸下來的紅毯，以歡迎他國元的到訪。但歐巴馬在下機時，中方卻沒有為他鋪設紅毯，且當時雙方還因採訪、維安等問題爆發衝突，讓近年來角力不斷的兩國更顯矛盾。

但有網友指出，從影片中看來，大部分元首都要求中方提供外接式的樓梯，可能為此官方才順勢鋪上紅毯。但美方似乎沒有這項要求，且歐巴馬下機後直接就坐上專車，懷疑是有心人士刻意炒作議題。

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