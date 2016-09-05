印度11月大女嬰遭偷抱 被強姦2小時瀕死

印度發生11月大女嬰遭強姦幾乎致死案件，警方已逮捕強姦犯。（翻攝metro.co.uk）

2016-09-05 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳出駭人聽聞的性侵案，一名僅11月大的女嬰遭強姦近2小時，發現時全身是血，已奄奄一息。當地警方追蹤找到嫌犯，發現是住在附近一位36歲的建築工人。

《印度時報》報導，上週五2日於新德里西部的威奇斯普里（Vikaspuri），一位母親晚間11點鐘睡醒時，發現身邊僅11個月大的女嬰消失不見，趕緊報警求助。警方找到女嬰時，發現她已經昏迷，而且血流如注，趕緊送醫急救。醫生表示，女嬰的傷勢相當嚴重。

警方在女嬰旁發現一支手機，追蹤找到嫌犯，發現是住在附近一位36歲的建築工，一開始他否認犯案，最後才坦承，供稱晚間10時左右，他發現熟睡的女嬰與其母親，偷抱走女嬰，帶到一處樹叢強姦了近2小時，女嬰不省人事。他以為女嬰死了，便害怕地丟下她逃之夭夭。女嬰母親報警後，為了掩人耳目，他還企圖裝成要幫警方尋找女嬰的民眾，但最後仍然被捕。

女嬰的父親表示，他在看到女兒的傷勢時非常驚恐，「她的衣服被扯裂，全身都是指甲的抓痕，這麼嚴重的傷勢可能會造成她一輩子的傷害。」