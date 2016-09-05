南修今凌晨登陸日本 2004年來一年有5個颱風侵襲

輕度颱風南修在日本時間5日約凌晨1時登陸長崎市，這也是今年第五個登陸日本的颱風。（圖片取自日本氣象廳）

2016-09-05 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風南修在日本時間5日約凌晨1時登陸長崎市，這也是今年第五個登陸日本的颱風，這是日本自2004年以來，一年有5個颱風侵襲。

南修颱風往朝往九州北部前進，預計入夜將變成熱帶性低氣壓，包含九州、中國地方、高波、四國和近畿、東海等地方，嚴防大雨，

我國中央氣象局表示，南修中心位於台北東北方1200公里之海面上，正侵襲日本西部及九州一帶，欲前往日本的朋友請留意颱風動態及航班資訊。