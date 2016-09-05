詭異！空靈車撞、站牌壓 婦人橫死
2016-09-05 08:00
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡上週五發生一起離奇死亡車禍，路旁等著搭計程車的婦人，慘遭靈車撞倒拖行，接著又被靈車撞斷的站牌重壓，送醫不治。令人匪夷所思的是，當時靈車上空無一人。
馬來西亞《光華日報》報導，69歲新加坡婦人王林週五早上10點，採購完打算搭計程車返家，一輛停在清真寺前的靈車突然朝她衝過來，閃避不及，婦人被撞倒拖行3公尺，靈車又撞倒站牌，結果站牌倒下，不偏不倚壓在婦人身上，送醫急救仍告不治。
報導指出，靈車撞倒婦人後繼續往前衝了60公尺才停下來。警方找到靈車的司機，但他供稱，當時因肚子痛上廁所，車上沒有人，不知靈車為何會在無人駕駛情況下移位。
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