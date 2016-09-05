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考古遺址出土怪馬頭 網友：根本史瑞克的驢子

有外媒報導指出，近來四川廣漢三星堆博物館出土了一顆「馬頭」文物，但這個「馬頭」的表情卻非常怪異。（圖截自中國微博）

2016-09-05  07:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省三星堆遺址出土許多珍貴的歷史青銅文物，都是難用金錢衡量的無價之寶。但有外媒報導指出，近來四川廣漢三星堆博物館出土了一顆「馬頭」文物，但這個「馬頭」的表情卻非常怪異，不僅咧嘴吐舌，看似就好像動畫電影《史瑞克》裡的驢子。

綜合外媒報導，近來四川廣漢三星堆博物館在微博貼文寫到「今天路過文物修復室，看到一個身中劇毒的馬頭」，照片中只見一顆「馬頭」文物咧嘴吐舌，表情十分逗趣，且相當神似動畫電影《史瑞克》裏頭的驢子。三星堆博物館工作人員表示，馬頭現在正進行修復。

貼文一出立刻引爆中國網友熱烈討論，大家紛紛幫「馬頭」下旁白「我已經沒救了」、「呃啊我中毒了」，也有人說希望趕快推出周邊商品「快出個周邊，我要買買買」

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  • 有人說「馬頭」就好像動畫電影《史瑞克》裡的驢子。（圖截自網路）

    有人說「馬頭」就好像動畫電影《史瑞克》裡的驢子。（圖截自網路）

  • 三星堆博物館工作人員表示，馬頭現在正進行修復。（圖截自中國微博）

    三星堆博物館工作人員表示，馬頭現在正進行修復。（圖截自中國微博）

  • 貼文一出立刻引爆中國網友熱烈討論，大家紛紛幫「馬頭」下旁白「我已經沒救了」、「呃啊我中毒了」（圖截自中國微博）

    貼文一出立刻引爆中國網友熱烈討論，大家紛紛幫「馬頭」下旁白「我已經沒救了」、「呃啊我中毒了」（圖截自中國微博）

  • 四川廣漢三星堆博物館在微博貼文寫到「今天路過文物修復室，看到一個身中劇毒的馬頭」（圖截自中國微博）

    四川廣漢三星堆博物館在微博貼文寫到「今天路過文物修復室，看到一個身中劇毒的馬頭」（圖截自中國微博）

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