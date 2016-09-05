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港立法會選舉投票率58% 破紀錄

2016-09-05  04:44

〔中央社〕香港第6屆立法會選舉於4日舉行，投票率大概是58%，投票人數有220萬人，較上屆高4.95個百分點，也是歷屆之最。

選舉管理委員會主席馮驊於今天凌晨3時公布了以上初步結果，但仍有待正式統計。

本屆立法會換屆改選於4日早上7時30分至晚上10時30分進行，但入夜以後，部分投票站卻湧現大批選民，一時無法消化。

整個投票到5日凌晨2時30分左右才結束，期間個別投票站需要警員維持秩序，以便完成投票過程。

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