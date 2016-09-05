土耳其：伊斯蘭國敘土邊境據點全數失守

2016-09-05 03:12

〔中央社〕土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）說，在土耳其部隊與敘利亞反抗軍今天的聯手下，伊斯蘭國（IS）已喪失在敘土邊境的所有領土。

尤迪倫在電視轉播的演說中指出：「由阿薩茲（Azaz）到賈拉布洛斯（Jarabulus），我們已完全掌控91公里長的邊界。所有恐怖組織已遭逐出，銷聲匿跡。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）也表示：「IS丟掉剩餘的邊境村落後，已和外界失去聯絡。」

人權瞭望台組織指出，伊斯蘭國撤出後，土耳其坦克和軍機撐腰的反抗軍及伊斯蘭派系，已拿下邊界的數個村莊。

土耳其軍隊8月24日在敘利亞發動名為「幼發拉底河之盾」（Euphrates Shield）的軍事行動，以驅逐邊境地區的伊斯蘭國聖戰士，同時針對敘利亞庫德族部隊攻擊。

對於對抗伊斯蘭國、以美國為首的聯軍，庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是其重要夥伴，且已從伊斯蘭國手中奪回大片領土。

伊斯蘭國失去土耳其邊界的據點後，雖然在敘利亞及伊拉克繼續保有佔領地，但已喪失招募與補給的重要轉運點。