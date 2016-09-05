| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
 首頁 > 國際

德邦議會選舉 反移民黨擊敗執政基民黨

2016-09-05  01:44

〔中央社〕德國反移民政黨今天在邦議會選舉表現突出，壓過總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主黨（CDU），選民透過選票懲罰她自由派的難民政策。

根據投票結束後的出口民調，仇外的右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD）首次參加東北部麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）議會選舉，就得到大約21%選票。

基民黨得票率僅19%，歷來最低，社會民主黨（Social Democrats）得票率在30%左右，維持第一大黨地位。

另類選擇黨候選人霍姆（Leif-Erik Holm）說，這項選舉結果或許是梅克爾總理任期走向終點的開始。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：德邦議會選舉 反移民黨擊敗執政基民黨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.