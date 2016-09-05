德邦議會選舉 反移民黨擊敗執政基民黨
2016-09-05 01:44
〔中央社〕德國反移民政黨今天在邦議會選舉表現突出，壓過總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主黨（CDU），選民透過選票懲罰她自由派的難民政策。
根據投票結束後的出口民調，仇外的右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD）首次參加東北部麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）議會選舉，就得到大約21%選票。
基民黨得票率僅19%，歷來最低，社會民主黨（Social Democrats）得票率在30%左右，維持第一大黨地位。
另類選擇黨候選人霍姆（Leif-Erik Holm）說，這項選舉結果或許是梅克爾總理任期走向終點的開始。
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