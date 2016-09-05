副總統談年金改革 以德雷莎為扶弱典範
〔中央社〕副總統陳建仁出席德雷莎修女的封聖彌撒，他奉德雷莎修女為典範，表示施政上也效法以照顧弱勢為重，如年金改革並不是針對特定職業別，而是希望所有老人都能過有尊嚴的生活。
陳副總統以總統蔡英文特使身份，上午與各國特使團團長一起與教宗方濟各（Pope Francis）會面，隨即參加教宗主持的封聖彌撒。
陳副總統下午接受媒體訪問時說，教宗與他見面的第一句話就是「請為我祈禱」，也允諾祝福台灣、為台灣人民和教友祈禱。
陳副總統說，雖然接見時間不長，但教宗和藹可親，也確實很關心台灣發展、台灣人民及教友。
陳副總統身為力行實踐的天主教徒，已多次參加封聖典禮，但這是第一次參加只冊封單獨一人的典禮，且今日陽光比之前幾次都熱烈，想到德雷莎修女決定成立仁愛傳教修女會時，也曾聽見天主說「來做我的光」，她專注照顧窮人，真的是光照全世界。
德雷莎修女原在天主教學校任校長，本可過著安穩生活，卻在一趟火車旅程中看到窮人呼喊「我渴」，想到耶穌在十字架上垂死時，也曾說過一句「我渴」，這促使她走出高牆，成立仁愛傳教修女會。
「我做公共衛生，本來就要照顧有疾病的人和比較貧窮的人，德雷莎修女是我的典範」，陳副總統說，「政府也是一樣，最重要的是照顧窮人中的窮人和弱勢團體，蔡總統的施政理念也一直對弱勢關懷著墨很深」。
他接著表示，「包括最近推動的年金改革，並不是針對特定職業別，而是希望台灣每一個老人家都能過一個有尊嚴的、基本需求都能獲得滿足的生活」。
陳副總統身兼總統府國家年金改革委員會召集人。
說到德雷莎修女，陳副總統直言，「我是她的粉絲」，她尊重每一個人，關照每個人的身心靈生活，「在施政上，我們也是要往這方向努力」。他今天也再度感受到梵蒂岡和台灣有著共享的普世核心價值，民主、自由、人權、人道，政府推動新政時，會將此牢記在心。
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