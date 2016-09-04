香港立法會選舉 紛傳選民「被投票」
不少港人排隊取票時發現自己的名字竟已被劃去，投訴後領到一張「重複」選票，但依法規定，「重複」選票不予以計算。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉今（4日）登場，投票率創新高，但網路上卻紛紛傳出「被投票」的消息，不少人排隊取票時發現自己的名字竟已被劃去，投票權遭剝奪。
香港立法會投票期間傳出多起「被投票」事件，香港大學學生會學苑即時新聞在臉書表示，有港大同學「被投票」，該名學生下午前往投票時發現名字已被劃去，無法投票，投票站職員堅稱沒有出錯，學生投訴後，票站主任給了一張標有「重複」的選票，但依法規定，「重複」選票不予以計算，「變相投票權遭剝奪。」
還有民眾在臉書稱，下午3時去投票時，發現名字已被劃去，票務人員都否認有畫錯，票站主任稱可能有人冒名或是票務人員畫錯，只能給她「重複」選票。該名眾表示，原來有票真的會投不到，原來真的是卑微到連投票權都可以隨時被人剝奪，勸民眾珍惜選票。
另一民眾也在臉書表示「我。被。投。票」，最後領到一張標有「重複」的選票，讓她表達意見，但該張票依法無效。民眾指出，該票站主任在她投訴期間不斷對她表示，有一名老婦投完票卻因忘了又想再投一次，幸好被票務人員發現。
根據《立場新聞》報導，一名也「被投票」羅姓男子已到警局報案，要求政府及選管會必須給民眾一個交代，稱此次選舉的合法性已被質疑，連持身分證影本也可投票讓港人滿頭問號，指出這些問題有待政府解釋。
香港立法會選舉投票時間截至4日晚間10時30分，但已在隊伍內民眾仍可繼續等候投票，目前仍有多個票站大排長龍，根據香港《蘋果》指出，太古城西區議員趙家賢指出，太古城東區少年警訊會所票站在4日晚間11時30分左右仍有1400多人排隊，估計最快要等到5日凌晨3時才完成投票。（更新時間：5日00：11）
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