普廷訪中會習近平 送「這個」當禮物

俄羅斯總統普廷今（4）日到杭州出席G20高峰會，為習近平帶來一個冷冰冰的伴手禮，那就是一整箱的「俄羅斯冰淇淋」。（法新社）

2016-09-04 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今（4）日到杭州出席G20高峰會，為習近平帶來一個冷冰冰的伴手禮，那就是一整箱的「俄羅斯冰淇淋」，據報導，習近平非常喜愛。

根據《路透》報導，習近平其實是俄羅斯冰淇淋的大粉絲，因此普廷曾經承諾要帶冰淇淋給習近平吃，而普廷此次果然說到做到，整整帶了一箱。

習近平也向普廷表達了謝意，他表示每次去俄羅斯都會想買俄羅斯冰淇淋帶回家享用，更稱讚俄羅斯冰淇淋是「最棒的冰淇淋」

據報導，俄羅斯冰淇淋頗受中國人喜愛，上禮拜曾有中國人抱怨俄羅斯不允許冰淇淋出海關，普廷得知此事後表示他事先並不知情，更承諾他日後每次來到中國，都會帶冰淇淋為禮物。