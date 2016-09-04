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中國摸腿色狼遭po網 竟留言嗆「不刪我把你X了」

2016-09-04  23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京一名網友昨天在搭地鐵時遇到摸腿色狼，她將色狼照片貼在微博上，竟引來疑似色狼本人留言恐嚇「你不刪我把你姦殺了」，網友表示已向南京地鐵公安報警處理。

中國網友暱稱「19那個night」昨（3日）下午在微博上張貼一名男子照片，指稱他是「地鐵色狼，假裝玩手機偷摸腿」，直到凌晨時竟有另一名暱稱「來生九五滅群雄」的網友在照片底下留言恐嚇，「不就是摸一下腿，你不把這刪了，我下次見到你就把你姦了」、「你不刪我把你姦殺了」，受害網友截圖繼續PO網表示「還有沒有王法？」

目前受害網友「19那個night」表示已向南京市公安局地鐵分局報案，並呼籲女性搭乘地鐵要注意自身安全。

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  • 中國網友昨（3日）下午在微博上張貼一名男子照片，指稱他是「地鐵色狼，假裝玩手機偷摸腿」（圖擷取自微博）

    中國網友昨（3日）下午在微博上張貼一名男子照片，指稱他是「地鐵色狼，假裝玩手機偷摸腿」（圖擷取自微博）

  • 另一名暱稱「來生九五滅群雄」的網友在照片底下留言恐嚇，「不就是摸一下腿，你不把這刪了，我下次見到你就把你姦了」、「你不刪我把你姦殺了」（圖擷取自微博）

    另一名暱稱「來生九五滅群雄」的網友在照片底下留言恐嚇，「不就是摸一下腿，你不把這刪了，我下次見到你就把你姦了」、「你不刪我把你姦殺了」（圖擷取自微博）

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