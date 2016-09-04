收到陳建仁送禮 教宗受感動並憶起導師...

教宗方濟各今天為已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女封聖。（法新社）

2016-09-04 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各今天為已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa of Calcutta）封聖，台灣副總統陳建仁也出席封聖典禮。教宗在現場告訴陳建仁，他會為台灣人民祈禱，也希望台灣人為他祈禱。

據《中央社》報導，陳建仁今天在德蕾莎修女封聖典禮上和教宗相會，他送給教宗「費（峻德）副主教與金門」一書和一片「平民教宗方濟各」DVD。教宗在收到禮物後相當感動，直言費峻德神父是他的導師，相當懷念他。

教宗也對陳建仁說，他會為台灣人民祈禱，也請台灣人民能為他祈禱。陳建仁對此回應，他每天都有為台灣、教宗和世界和平祈禱，他更邀請教宗訪問台灣。