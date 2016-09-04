馬雲「肯德基神話」 鄉民翻經歷狠打臉...

阿里巴巴集團投資4.6億美元收購肯德基所屬的百勝集團中國業務，成為新股東，而馬雲曾表示自己過去找打工時曾被肯德基打回票。（路透）

2016-09-04 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕前（2）天有報導指出，阿里巴巴集團投資4.6億美元收購肯德基所屬的百勝集團中國業務，成為新股東，而馬雲2014年時曾表示自己年輕時到肯德基面試，最後發現其他人都應徵上了，只有自己沒被錄取，而且老闆還是「台灣人」，如今成為肯德基股東，讓中國網友十分佩服；不過批踢踢的鄉民們扮演「鍵盤柯南」，質疑這段經歷的真實性。

批踢踢有網友發文表示，馬雲在1984年考上杭州師範學院，1988年畢業後繼續在杭州電子工業學院任英語教師，最後在1991年創辦海博翻譯社，走入創業之路。肯德基則是在1987年在北京開設第一家分店，到了1994年肯德基在中國擁有28家分店，包括北京的7家，其中杭州依然無分店。

該網友表示，這邊只有一種可能，馬雲在1987到1988年間能在肯德基打工，然而北京距離杭州約1200公里，就算坐飛機也要2個小時，火車更高達5個小時，之後馬雲就踏上創業之路了，這段經歷根本就跟蔣中正看魚往上游的經歷一樣詭異。

對此鄉民們哈哈大笑，紛紛表示：「可能他找的那家店是KEC啊」、「是面試KLG吧」、「人家馬雲耶，坐飛機到KFC面試打工不行嗎」、「因為要求交通費搭飛機所以沒被錄用吧」、「你不要這麼專業好嗎？」