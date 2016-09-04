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日政府宣導抓寶注意事項 用超可愛皮卡丘海報

日本總務省為了因應超熱門手機遊「Pokemon Go」所造成的交通事故，特地製作了一張非常可愛的皮卡丘海報，貼心叮囑玩家在玩遊戲時要注意的安全事項。（圖擷自產經新聞）

2016-09-04  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本總務省為了因應超熱門手機遊戲「Pokemon Go」所造成的交通事故，特地請求寶可夢公司製作了一張非常可愛的皮卡丘海報，貼心叮囑玩家在玩遊戲時要注意的安全事項。

根據《產經新聞》報導，這張以皮卡丘為主角的海報，主要提醒玩家5點，1.不要邊走邊玩、2.不要突然停下來、3.要注意週遭環境、4.不要造成他人不便、5.遵守公共場所規範。

據報導，日本在「Pokemon Go」開放的1個月內發生了79件交通事故，日前還發生國內第1起因為玩「精靈寶可夢」的死亡交通事故。

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