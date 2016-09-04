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用證件影本也能領票 香港立法會改選傳爭議

2016-09-04  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會今天改選，傳出有選民以身分證影本登記進行投票，「人民力量」主席袁彌明在臉書上表示，她親自測試以影本領票，竟也能成功投票。

袁彌明在臉書上敘述投票過程，指稱票站主任僅憑外表、名字、身分證號判斷她的身分，就讓她取票，但袁彌明認為影本很容易透過各種手段複製，批評領票程序兒戲，不合規格。雖然香港現行投票法規容許票站主任判斷領票者身分來給予選票，但持影本領票的方式仍受爭議。

選舉管理委員會主席馮驊下午發表聲明，提到選民可以出示各種身分證明文件來領取選票，不限於身分證；對於持身分證影本領票的投訴，他強調會調查所有爭議投訴，並在適當時候公布，但未正面回應持影本是否能投票。

香港本次立法會改選是自2014年「雨傘運動」後最大的一次選舉活動，投票時間自今天早上7:30到晚間22:30為止，截至晚間18:30已累積突破149萬人參與投票。

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  • 香港立法會今天改選，「人民力量」主席袁彌明在臉書上表示，她親自測試以影本領票，竟也能成功投票。（圖擷取自袁彌明臉書）

    香港立法會今天改選，「人民力量」主席袁彌明在臉書上表示，她親自測試以影本領票，竟也能成功投票。（圖擷取自袁彌明臉書）

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