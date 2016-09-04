罰單比上衣還要大！美國2歲童遭警開單引眾怒

美國一位2歲女孩被懷疑亂丟垃圾，因此遭開單。（圖擷取自《華盛頓郵報》）

2016-09-04 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕每個社會對於心智尚未成熟小孩所犯的錯，都應該予以包容，而非用成人的標準開罰。不過最近美國卻有一位警察對亂丟垃圾的2歲女童開單，引來網友撻伐。

綜合外媒報導，美國華盛頓的一個2歲小女孩哈珀（Harper Westover）和她媽媽之前因為被懷疑在自家附近亂丟垃圾，而被警察開出一張75美金（約2400元新台幣）罰單。之後哈珀的媽媽告訴開單警察一切都是誤會，女兒根本沒有丟垃圾。然而警方指出，他們發現路上有一團被丟棄的紙片，而紙片中有哈珀的名字，才因此向母女開單。

哈珀媽媽對於警方的解釋無法接受，認為哈珀才2歲，警方怎麼好意思對她開單。事後她在推特寫出事件，並貼出女兒哈珀拿著罰單的照片，圖中可見哈珀手中的罰單，比她身穿的上衣還要大。

許多網友在看到哈珀被開單後都相當憤怒，有網友直言，「華盛頓有那麼多人亂丟垃圾，警察竟專門找一個小女孩麻煩...」、「在警察對一個小女孩開單的同時，有很多街友在路邊尿尿、大便，警察卻裝做沒看到！」不過仍有網友認為，開單的警察其實只是要提醒大家別亂丟垃圾而已。