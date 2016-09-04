郵差爸爸為接女兒 竟多次將郵件投遞到「垃圾桶」

2016-09-04 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕國片海角七號劇情竟在現實生活中上演，美國一名郵差爸爸瓦倫丁（Timothy Valentin），為了在每周五準時下班到保母家接送女兒，竟多次將信件丟棄，行為宛如片中男主角阿嘉。

根據《每日郵報》報導，上月美國郵政局接獲民眾投訴，伍德賽德（Woodside）區域的信件經常有收不到的情況，負責該區的郵差為27歲的瓦倫丁，他曾經告知主管，因為信箱太滿，有86封郵件無法投遞，因此引起當局懷疑。

郵局主管循線調查後發現，在瓦倫丁寄送路線的一個垃圾桶裡竟有759封信件，事後證實就是被瓦倫丁丟棄的，瓦倫丁在法庭上承認，自己銷毀郵件3、4次，因為每周五都必須準時下班，到保母家接送女兒，可是每次請假主管都不批准，才會做出這樣的事情。