新加坡茲卡達242例 病毒可能是東南亞變種
2016-09-04 21:43
新加坡當局研究單位指出，新加坡的茲卡病毒可能是從原本已在東南亞傳播的菌株演變而來。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡茲卡疫情持續擴大，病例數今（4日）已突破200，達242例，當局研究單位也指出，新加坡的茲卡病毒可能是從原本已在東南亞傳播的菌株演變而來。
《聯合早報》報導，新加坡茲卡疫情延燒，當局加強防蚊工作及相關研究，該國全國公共衛生實驗室與科技研究局的科研生物資訊研究院，日前對2名茲卡病人身上的病毒進行基因組排序分析。
研究人員發現，出現於新加坡的茲卡病毒不屬於流行於南美洲的病毒株，是源於亞洲，研究員認為，這些茲卡病毒可能從原本已在東南亞傳播的病毒菌株演變而來。
新加坡衛生部今公告，截至中午12時，又新增27例本土茲卡個案，總數已達242例。今新增病例中，有25例與先前沈氏通道疫區有關，另2例中，一來自裕盛路，另一則與目前已知疫區沒有任何關聯。
另外，衛生部也將檢討是否有必要繼續隔離疑染茲卡的人，部長許連碹今表示，目前有許多疑似患者隔離期間健康良好，而真正患有茲卡者，有8成因沒出現症狀而沒有就醫。
許連碹說，政府將檢討是否有必要繼續隔離疑似患者，可能讓這些人在驗尿或驗血結果出爐前於家中休養。
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