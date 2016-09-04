港立法會選舉近378萬人登記投票 創回歸後新高

香港這次選舉共有近378萬位選民登記投票，創下回歸中國後最高數量。（路透）

2016-09-04 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年來支持港獨的香港人聲音越來越多，很多人都希望能享受民主與自由。今天香港進行了第六屆立法會選舉，一共有近378萬的選民登記投票，是香港回歸中國後的最高。

香港今天舉行立法會換屆選舉，要改選全會70個議席，這次的選舉是香港在2014年爭取特首普選「雨傘革命」結束後，首次的民意檢驗。據《蘋果》報導，這次選舉共有近378萬位選民登記投票，創下香港回歸中國後最高數量。

香港今天的選舉從早上7點半開始，到晚上10點半結束。不過在選舉開始後的9小時內，就已經累積31.16%的投票率，累積投票人數則是117萬7489人，兩個數值都超過上屆選舉同時段之累積。2012年香港選舉首9小時的投票率只有29.04%，投票人數則是100萬6756人。