主人發生車禍 忠犬伴身邊磨蹭不願離開

忠犬盧卡斯一到現場就奔向前不停磨蹭，像是非常擔心主人的安危。（圖擷取自YouTube）

2016-09-04 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名男子因為公車故障發生車禍，他的忠犬盧卡斯（Lucas）一到現場就奔上前不停磨蹭，像是非常擔心主人的安危，直到主人被推上救護車仍不願離開，溫馨的場面，也讓盧卡斯的主人及消防人員撫摸著盧卡斯，安撫並告訴牠沒事。

據 《The Dodo》報導，哥倫比亞在8月31日發生一起交通事故，一輛公車行經麥德林市（Medellin）時，因為機械故障失速撞上附近建築物，造成38人受傷，所幸都是輕傷，而傷者們也受到妥善的處置，躺在擔架上準備被送往醫院。

其中一名傷患的妻子聞訊立即帶著家中的忠犬盧卡斯趕到現場，看到受傷的主人躺在擔架上，盧卡斯馬上衝上前不停往臉上磨蹭，像是在擔心受傷的主人，直到主人被推上救護車，盧卡斯仍舊不願離開，甚至還想跟著上車。當地媒體報導並未提及盧卡斯主人的後續相關消息，但有隻忠犬在家中等待著他回來，相信一定能帶給讓他強大的復原動力。

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