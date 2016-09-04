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美國男童27年前遭擄失蹤 現尋獲遺體家人心碎

韋特林的父母親拿著兒子的照片。（美聯社）

2016-09-04  18:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州27年前一名11歲男童被擄，下落不明多年，近日警方宣布已尋獲其遺體。

綜合外媒報導，1989年10月22日，11歲的韋特林（Jacob Wetterling）與弟弟、友人在住家附近騎單車，一名蒙面槍手出現，問完他們的年齡後，要脅其弟和友人跑向樹林，否則開槍，之後就將韋特林擄走，韋特林自此人間蒸發。

當地警方3日發表聲明，表示已發現韋特林的遺體，並未明說確切發現地點。當局現正對此案的新證據展開調查，預計下週將對外公開。

當局去年重新檢視此案，鎖定一位現年53歲的男子海因里希（Danny Heinrich）。他去年秋天被捕，遭控涉嫌犯下25項兒童色情罪，海因里希則否認犯行，將於10月受審。

有消息人士指出，是海因里希帶著警方調查人員前往韋特林遺體的發現地點，不過此案暫時仍未有人遭起訴。

韋特林母親得知已確認發現兒子遺體，表示「我們一家人心都碎了」，有民眾知道消息後，在韋特林父母家外的車道上放下鮮花致哀。

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  • 海因里希日前遭控犯下25項兒童色情罪，疑似和韋特林遭擄一案有關。（美聯社）

    海因里希日前遭控犯下25項兒童色情罪，疑似和韋特林遭擄一案有關。（美聯社）

  • 有民眾在韋特林父母家外的車道上放下鮮花致哀。（美聯社）

    有民眾在韋特林父母家外的車道上放下鮮花致哀。（美聯社）

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