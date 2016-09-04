英研究：長時間通勤易導致肥胖
2016-09-04 16:59
〔編譯陳正健／綜合報導〕現代人多半依賴大眾運輸通勤上班，但根據英國公共衛生皇家學會（Royal Society for Public Health）的最新研究，通勤時間過長不只會損害健康，而且還會造成肥胖。
研究人員根據人口普查數據和民意調查，評估英格蘭至威爾斯2400萬通勤民眾的習慣。研究發現，人們通勤時間過長不利健康。
將近38%的受訪者指出，因為長時間通勤，較少有時間準備健康餐點。有4分之1的受訪者表示，由於通勤時久坐，運動量隨之減少。
另有4分之1的受訪者表示，通勤地點販賣的飲食，令他們攝取更多的速食和零食。據估計，這些受訪者每週至少多攝取767卡路里。
英國公共衛生皇家學會政策與研究經理勞埃德（Emma Lloyd）指出，長時間通勤不僅帶來壓力，同時也會導致BMI和血壓增加。
根據2013年的一項統計，英國人每天的平均通勤時間為56分鐘，其中又以倫敦民眾通勤時間最長，多達79分鐘。
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