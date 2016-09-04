找回失去的禮貌！這間咖啡店 客人態度越好就越便宜
2016-09-04 17:13
在西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）的一間咖啡店，如果客人禮貌地說出「請」和「謝謝」，就能以1.3歐元（約新台幣46元）的價格買到飲料；但如果態度粗魯，就得花上5歐元（約新台幣179元）才能得到咖啡。（情境照）
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）一間咖啡店，決定給夠有禮貌的客人極高的折扣優惠！如果客人禮貌地說出「請」和「謝謝」，就能以1.3歐元（約新台幣46元）的價格買到飲料；但如果你態度粗魯，就得花上5歐元（約新台幣179元）才能得到咖啡。
據《每日郵報》報導，店主人瓦倫西亞（Marisel Valencia）表示，這種訂價是希望讓客人們都能夠以禮貌待人。而如果只是在態度上表現親切，卻沒有親口將「謝謝」說出來，咖啡的價錢仍會提高，必須花上3歐元（約新台幣107元）才能嘗到香醇的飲品。
瓦倫西亞感嘆，遊客往往帶著最粗魯的態度來店裡消費。而在她的母國哥倫比亞，人與人之間相處時都帶著禮貌，再加上她看過一間巴黎餐廳為禮貌客人提供折扣的做法，所以決定在自己的咖啡店施行「禮貌運動」。
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