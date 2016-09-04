| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水沙崙附近傳越南籍泳客溺水 警、消搜救中 蘇澳男子下海抓魚遲遲未歸 警消搜尋中
 首頁 > 國際

兒童罹癌指數飆高！ 現代生活正在扼殺兒童生命

2016-09-04  17:10

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體指出，英國科學家提出警告，由於空氣汙染、殺蟲劑、不良的飲食習慣與輻射，年輕人的罹癌率過去16年內成長40%，指出現代生活可能正在扼殺孩童的生命。

根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，在英國每年有超過4000名兒童與青少年確診罹癌，癌症也是1到14歲兒童死亡的主因。兒童癌症協會估計，為了這些增加的癌症病例，英國國家醫療保健服務（NHS）相較於16年前，更是額外支出每年1億3000萬歐元費用。

研究人員表示，增加最為明顯的範圍，落在15至24歲的青少年和年輕成人患者，由每10萬名患者中佔10例，上升至16例。雖然這項數據的增加和醫療進步，即癌症診斷技術的改善和篩檢次數增加或許也有所關聯，但環境因素可能還是主因。

除了空氣汙染之外，其他影響因素還包括懷孕期間過胖或吸入溶劑、夜晚過亮的照明導致晝夜節律失調，以及X光與電腦斷層掃描的輻射等，懷孕中與孕後吸菸、電線或家中裝置的磁場影響，與手機潛在的輻射也都可能導致癌症發生。

專家認為，許多兒童癌症可藉由改變生活習慣預防，例如將孩子送到托兒所，與其他兒童接觸有助於發展免疫系統。避免在兒童房使用油性塗料，以及懷孕期間避免夜班工作與食用加工食品也都有所助益。

廣告
  • 英國科學家提出警告，由於空氣汙染、殺蟲劑、不良的飲食習慣與輻射，這些「現代生活」可能正在扼殺孩童的生命。圖為示意圖。（法新社）

    英國科學家提出警告，由於空氣汙染、殺蟲劑、不良的飲食習慣與輻射，這些「現代生活」可能正在扼殺孩童的生命。圖為示意圖。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童 殺蟲劑 生活習慣 癌症 科學家 空氣汙染 罹癌 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：兒童罹癌指數飆高！ 現代生活正在扼殺兒童生命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.