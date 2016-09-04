兒童罹癌指數飆高！ 現代生活正在扼殺兒童生命

2016-09-04 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體指出，英國科學家提出警告，由於空氣汙染、殺蟲劑、不良的飲食習慣與輻射，年輕人的罹癌率過去16年內成長40%，指出現代生活可能正在扼殺孩童的生命。

根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，在英國每年有超過4000名兒童與青少年確診罹癌，癌症也是1到14歲兒童死亡的主因。兒童癌症協會估計，為了這些增加的癌症病例，英國國家醫療保健服務（NHS）相較於16年前，更是額外支出每年1億3000萬歐元費用。

研究人員表示，增加最為明顯的範圍，落在15至24歲的青少年和年輕成人患者，由每10萬名患者中佔10例，上升至16例。雖然這項數據的增加和醫療進步，即癌症診斷技術的改善和篩檢次數增加或許也有所關聯，但環境因素可能還是主因。

除了空氣汙染之外，其他影響因素還包括懷孕期間過胖或吸入溶劑、夜晚過亮的照明導致晝夜節律失調，以及X光與電腦斷層掃描的輻射等，懷孕中與孕後吸菸、電線或家中裝置的磁場影響，與手機潛在的輻射也都可能導致癌症發生。

專家認為，許多兒童癌症可藉由改變生活習慣預防，例如將孩子送到托兒所，與其他兒童接觸有助於發展免疫系統。避免在兒童房使用油性塗料，以及懷孕期間避免夜班工作與食用加工食品也都有所助益。