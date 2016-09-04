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暖化加劇 澳研究：2080年咖啡滅絕 ？

2016-09-04  15:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕咖啡是許多人的必喝飲品，但澳洲氣候研究所（The Climate Institute）近日發出警告，如果氣候暖化持續加劇，人類未採取因應行動，咖啡豆可能於2080年滅絕。

根據氣候研究所的報告，在2050年以前，全球適合種植咖啡的農地可能減少50%，主因是極端氣候，還有氣溫上升。

全球約有2500萬農民種植咖啡，賴以維持生計，但報告顯示，這些小農之中有80%至90%的人，將是氣候暖化最慘重的受害者。

據估計，全球超過25.5億人口每天飲用咖啡，全球咖啡產業市值高達190億美元。然而，多數的咖啡農住在貧窮國家，每日收入不到2美元。

「星巴克、Lavazza和其他國際咖啡經銷商，都已公開承認氣候變遷帶來的危害。」氣候研究所執行長康納（John Connor）表示，消費者可能面臨咖啡供給短缺、口味和氣味改變、以及價格上漲等問題。

另外，康納也指出，氣候暖化不只衝擊咖啡產量，同時也危害咖啡農的身心健康。害蟲也因為高溫而劇增。

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  • 澳洲氣候研究所（The Climate Institute）近日發出警告，如果氣候暖化持續加劇，人類未採取因應行動，咖啡豆可能於2080年滅絕。（路透社）

    澳洲氣候研究所（The Climate Institute）近日發出警告，如果氣候暖化持續加劇，人類未採取因應行動，咖啡豆可能於2080年滅絕。（路透社）

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