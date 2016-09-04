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美調查：實體書未死 人們依舊喜愛閱讀

一項調查指出，美國人仍然喜歡將紙本書籍拿在手中閱讀，而且這種閱讀風氣近年來都沒有改變。（資料照，記者丁偉杰攝）

2016-09-04  15:57

〔即時新聞／綜合報導〕網際網路與電子書風行之後，人們一直在討論實體書何時會被時代淘汰。但一項調查指出，美國人仍然喜歡將紙本書籍拿在手中閱讀，而且這種閱讀風氣近年來都沒有改變。

據《紐約時報》報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）發現有65%的美國成年人，在過去的1年內閱讀過紙本書籍，這項數據跟2012年完全一樣。而過去1年讀過電子書的人只有28%；聽過有聲書的為14%。

皮尤研究中心主管雷尼（Lee Rainie）表示，這代表實體書的影響力仍持續存在。他指出5、6年前電子書蓬勃發展時，許多人都認為紙本書已是窮途末路，但從現在這些調查數字看來，並非是這麼一回事。

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